東京奧運直擊｜港乒女團收拾心情迎銅牌戰 或鬥德國隊爭復仇 認處下風排陣關鍵 (21:25)

港隊今晚於女團4強續以李皓晴及蘇慧音出戰雙打，但連同杜凱琹及李皓晴在女單均未能扳回一仗，最終以場數3：0不敵東道主日本隊。港隊一姐杜凱琹表示，早有預期今仗難捱，場上亦難以追貼對手速度，致未能發揮應有水準，從而拉近雙方差距。港隊將休戰一晚，周四早上出戰銅牌戰，對手將是中國隊或德國隊，料以對陣後者機會較大。

3名女將今早藉直播觀戰德國隊對韓國隊一仗，李皓晴稱：「她們的削球手肯定難打，今早一仗亦是靠這優勢搶分，老實說我們會處於下風。」杜凱琹亦稱，與5年前在里約熱內盧奧運對碰時，陣容與實力不變，要爭取為上屆8強出局復仇難度極大，但或會在排陣上有針對部署，以增添勝算。

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