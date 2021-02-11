東京奧運直擊｜港隊僅杜凱琹「破蛋」 直落3場負日本隊 周四銅牌戰再求寫歷史 (20:22)

港乒3名女將昨天以場數3：1輕取羅馬尼亞隊，首以全土炮陣容在奧運殺入女團4強，但如她們在賽前所料，面對日本隊全程陷於劣勢。「大師姐」李皓晴與蘇慧音在女雙打頭陣，未能挑戰石川佳純與平野美宇，以局數0：3先輸一仗，港乒一姐杜凱琹緊接上場，硬撼已奪混雙金牌及女單銅牌的伊藤美誠，亦以能在這名「千禧後」手上取得一局，終以1：3敗陣。港隊連輸兩場後，再有李皓晴以局數0：3不敵平野美宇，終以直落3場敗陣，未能殺入決賽。

不過，她們的獎牌夢未滅，今晚過後將休戰一天，收拾心情再於周四早上出戰銅牌戰，對手將是中國隊對德國隊的敗方。上屆奪銀的德國隊今早以場數3：2險勝韓國隊，中國隊下午則以直落3場掃走新加坡隊，德國隊明早若負中國隊，將與港隊合演上屆8強翻版，港隊當年以場數1：3敗陣。

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