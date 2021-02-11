東京奧運直擊︱陳仲泓110欄初賽無緣晉級 嘆心急致表現未如理想 兩獎牌熱門因傷退賽 (19:57)

陳仲泓今次透過世界田徑聯會外卡參戰奧運，成為港隊跨欄項目奧運首人。列第4組第7線的他起步較慢，過兩欄後才重拾節奏，最終未能貼近在13.6秒內完賽的中國隊的謝文駿、中華台北隊的陳奎儒等同組前六對手，亦壓線不敵美屬處女島選手，以小組第8、總成績第38結束東奧之行。

30歲的陳仲泓在賽後先感謝其教練隨行，也感嘆「運動員生涯沒那麼多4年」，認為自己表現未如理想：「太耐無參加高水平比賽，自己想快、心急，感覺撞到很多欄。」即使未刷新個人今季最佳，他表示已盡自己努力，之後將集中準備全運會。

另外，西班牙隊上屆亞軍奧蘭度奧迪加（Orlando Ortega），與世界排名第3的俄羅斯奧委會（ROC）代表蘇班哥夫（Sergey Shubenkov）均賽前受傷，今晚未有出賽，令初賽以13.04秒首名晉級的美國隊名將、世界一哥格蘭荷路維（Grant Holloway）成為此項金牌大熱。

其他東奧報道

東奧8.3快訊

東京奧運︱比拉絲休戰6天照奪平衡木銅牌 中國女隊終開齋包辦前二

東京奧運直擊：圖輯︱美國男籃後勁反勝西班牙14分晉4強 杜蘭特轟29分

東京奧運直擊｜高球港將陳芷澄明亮相 球場環境變化多 毋懼挑戰迎難而上

東京奧運︱安賽龍挫衛冕諶龍 首膺奧運球王 危地馬拉老將銅牌戰告負