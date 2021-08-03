東京奧運︱比拉絲休戰6天照奪平衡木銅牌 中國女隊終開齋包辦前二 (18:20)

比拉絲以精神健康為由，先後退出女子全能決賽及3個單項決賽後，昨宣布於東奧競技體操壓軸比賽日再次亮相，出戰曾三奪世界賽金牌的平衡木。排第3上陣的比拉絲發揮平穩，中間稍有晃動獲14.000分，繼上屆後再奪銅牌。而早前在全能賽封后的隊友蘇妮珊（Sunisa Lee）出現明顯失誤，僅獲13.866分排第5。

中國隊包辦金、銀牌，16歲新星管晨辰以14.633分大熱封后，年長兩歲的隊友唐茜靖以14.233分奪亞，亦助中國女隊「開齋」，收穫今屆僅有兩面女子組獎牌。至於美國女隊雖有王牌比拉絲退出多項決賽，但蘇妮珊和卡莉（Jade Carey）分別稱霸全能賽及自由體操，仍在東奧斬獲2金2銀3銅，惟難比上屆的4金4銀1銅。

男子組方面，鄒敬園在雙槓決賽以16.233分，為中國男隊拿下今屆第2金，得分拋離亞軍的德國隊選手盧卡斯杜沙（Lukas Dauser）0.533分，季軍為土耳其隊選手亞歷簡（Ferhat Arican）。

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