東京奧運直擊：圖輯︱美國男籃後勁反勝西班牙14分晉4強 杜蘭特轟29分 (15:45)

西班牙隊在盧比奧為首的NBA星將帶領下，首節領先21：19。美國隊首兩節受制外線起手低迷，在第2節曾經落後29：39被拉開10分差距，不過憑杜蘭特、李拿特、戴雲布克卡接連取分，打出一段14：4攻勢，追平43：43完半場。

美國隊下半場在杜蘭特帶領下漸逆轉形勢，一度反超65：49領先多達16分，並以69：63完第3節，西班牙隊雖在最後一節曾追至僅落後4分，但美國隊很快又拉開比數，最終以95：81勝出，晉身周四的4強，將鬥澳洲隊和阿根廷隊的勝方。美國隊今場有5人得分雙位數，杜蘭特全場17投10中取得29分，西班牙隊控衛盧比奧表現同樣出色，狂轟全場最高的38分，惟獨力難支。

較早前另一場，NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫續大勇，取得20分、8個籃板及11次助攻的「準三雙」，在8強帶領斯洛文尼亞隊以94：70擊敗德國隊，首闖奧運便躋身4強，將遇意大利隊對法國隊的勝方。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

其他報道：東京奧運直擊｜高球港將陳芷澄明亮相 球場環境變化多 毋懼挑戰迎難而上

其他報道：東京奧運︱安賽龍挫衛冕諶龍 首膺奧運球王 危地馬拉老將銅牌戰告負