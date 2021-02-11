東奧8.3快訊︱港女乒今晚團體賽4強大戰日本隊 華賀姆400米欄再破世績大熱奪金 (13:09)

香港田徑界今晚6時34分亦上演歷史一幕，由陳仲泓首度在奧運出戰男子110米跨欄項目第4組初賽。同組的西班牙隊猛將奧迪加（Orlando Ortega）是上屆銀牌得主，12.94秒的個人最佳時間，較陳仲泓保持近3年的香港紀錄快0.80秒，此外還有中國隊的兩屆亞運「欄王」謝文駿，以及日本隊「千禧後」泉谷駿介。

12：30

東奧男子400米跨欄決賽，挪威隊跑手華賀姆（Karsten Warholm）刷新自己保持的世界紀錄，以45.94秒奪金，較之前再快0.76秒。他上月才在奧斯陸以46.70秒，打破美國名將奇雲楊格於1992創下的世績。美國隊的班捷文及巴西隊的艾利臣杜斯山度士則分獲銀牌及銅牌。

11：30

NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫續大勇，取得20分、8個籃板及11次助攻的「準三雙」，今早男子籃球8強帶領斯洛文尼亞隊以94：70擊敗德國隊，率先晉身4強，將遇今午意大利隊對法國隊的勝方。

11：00

男子乒乓團體賽8強，日本隊雖然有應屆混雙金牌得主水谷隼於第二場負局數1：3，惟總場數仍以3：1擊敗瑞典隊，晉身明晚的4強。