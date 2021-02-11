東奧8.3快訊︱女飛人艾蓮湯遜200米再稱后 新鳥人杜班迪斯挑戰世績失敗（不斷更新） (21:46)

香港田徑界今晚6時34分亦上演歷史一幕，由陳仲泓首度在奧運出戰男子110米跨欄項目第4組初賽。同組的西班牙隊猛將奧迪加（Orlando Ortega）是上屆銀牌得主，12.94秒的個人最佳時間，較陳仲泓保持近3年的香港紀錄快0.80秒，此外還有中國隊的兩屆亞運「欄王」謝文駿，以及日本隊「千禧後」泉谷駿介。

21：45

牙買加女飛人艾蓮湯遜繼日前女子100米跑封后後，在今晚田徑賽事壓軸的女子200米跑以21.53秒奪金，個人最佳時間在100、200米歷史都只僅次美國傳奇姬菲芙。銀牌的納米比亞小將姬絲甸麥保馬（Christine Mboma），則以21.81秒刷新世青紀錄。

至於在今晚另一焦點男子撐竿跳，瑞典隊的杜班迪斯以6.02米擊敗所有對手後，直接試跳6.19米，首次試跳僅落桿時胸口輕碰橫桿，連同之後兩跳亦失敗，未能超越個人保持的世界紀錄。女子800米跑及女子鏈球則分別由美國隊及波蘭隊奪金。

19：30

男足4強，衛冕的巴西隊與墨西哥隊法定時間踢成0：0，加時再互無紀錄需互射12碼分勝負，墨西哥首兩輪射失，由隊長丹尼爾為首的森巴軍四輪皆中，最終以4：2率先晉身周六晚的決賽，將鬥日本隊及西班牙隊的勝方。巴西隊亦連續3屆奧運打入男足決賽。

19：15

港隊首次出戰奧運田徑男子跨欄項目，最終陳仲泓在110米跨欄第4組初賽以14.23秒衝線，在5組共39名完賽選手中排第38，未能出線準決賽。30歲的他起步較慢，賽後稱一段時間未正式比賽，表現心急，未能達到追上同組對手的賽前目標，下半年將集中備戰全運會。

世界排名第2的西班牙隊選手奧蘭度奧迪加（Orlando Ortega），與第3的俄羅斯奧委會（ROC）代表蘇班哥夫（Sergey Shubenkov）均在賽前受傷，今晚未有出賽，令初賽以13.04秒首名晉級的美國隊名將、世界一哥格蘭荷路維（Grant Holloway）成為此項金牌大熱。

17：35

較早前場地單車爭議（見16：10）的判決出爐。賽會最終判丹麥隊捉到英國隊最後一名有效車手而自動晉級，明日決賽將對意大利隊。英國隊則跌入7、8名名次賽。

至於在女團追逐賽，德國隊在決賽擊敗英國隊且再刷新紀錄，4分4.242秒的成績較今屆奧運前的世界紀錄快6秒。

16：10

場地單車今日演男子團體追逐賽8強賽事，第3場的意大利隊與新西蘭隊均快世界紀錄超過兩秒，意國最終以3分42.307秒先衝線，快紐國0.09秒。資格賽最快的丹麥隊，則在第4場最後1圈，與落後的英國隊發生碰撞，雙雙未能完賽，最終成績仍有待落實。

至於在女團追逐賽，在英國隊賽後僅6分鐘，德國隊便重奪原本保持的世績，最新時間是4分6.166秒。

16：00

女子54至57公斤的羽量級決賽，20歲的日本女拳手入江聖奈，以技術分5：0擊敗了菲律賓代表柏迪斯奧，成為日本隊首個贏得奧運拳擊金牌的女拳手。

12：30

東奧男子400米跨欄決賽，挪威隊跑手華賀姆（Karsten Warholm）刷新自己保持的世界紀錄，以45.94秒奪金，較之前再快0.76秒。他上月才在奧斯陸以46.70秒，打破美國名將奇雲楊格於1992創下的世績。美國隊的班捷文及巴西隊的艾利臣杜斯山度士則分獲銀牌及銅牌。德國隊的美咸葆（Malaika Mihambo）於女子跳遠決賽跳出7米奪得金牌。

11：30

NBA達拉斯獨行俠球星盧卡當錫續大勇，取得20分、8個籃板及11次助攻的「準三雙」，今早男子籃球8強帶領斯洛文尼亞隊以94：70擊敗德國隊，率先晉身4強，將遇今午意大利隊對法國隊的勝方。

11：00

男子乒乓團體賽8強，日本隊雖然有應屆混雙金牌得主水谷隼於第二場負局數1：3，惟總場數仍以3：1擊敗瑞典隊，晉身明晚的4強。