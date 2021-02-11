港超︱足總確認飛馬入信退出港超 下季仍有機會維持8隊 傳區隊研究組軍 (11:58)

據了解，飛馬於上周六已入信退出港超，很大機會結束征戰了13年的本地頂級聯賽。飛馬仍未正式公開交代下季去向，包括是否自降甲組等業餘聯賽。由南華前班主羅傑承出任會長的飛馬，上季重新起用天水圍飛馬名義參加港超，主場重返元朗大球場，最終打入前4名的爭標組以殿軍完成賽事，離下季亞洲賽資格只差一步。不過，球隊季中曾被揭與愉園拖欠球員保險費，亦有報道傳過欠薪。隊長門將梁興傑及港足明星選舉最佳11人的巴西籍外援達施華等人已離隊他投，門將教練范俊業亦已轉投冠忠南區。足總將於本月19日舉行董事會例會。

消息指，足總及相關會方仍致力令下季港超維持8隊，除了邀請應屆港甲冠軍港會再度升超，乙組的屯門或甲組亞軍高力北區等區隊先後有研究是否升超，如成事將招攬仍有約在身的飛馬球員，同時有愉園等隊部分失業球員。而飛馬年輕港腳孫銘謙正獲兩間港超隊爭相羅致，飛馬主教練郭嘉諾則去向未明。

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