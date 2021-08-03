東京奧運︱安賽龍挫衛冕諶龍 首膺奧運球王 危地馬拉老將銅牌戰告負 (01:09)

諶龍迎戰上屆羽球男單4強手下敗將安賽龍，5年過去令雙方年齡優勢此消彼長。32歲的諶龍維持上仗淘汰印尼好手基丁安東尼的防守反擊策略，可是27歲的安賽龍同樣保持耐性，經常出現多板來回，初段比數咬緊。直至中段，安賽龍的猛攻逐漸上力，相反諶龍的扣殺力量不足，讓這名丹麥猛將以21：15順利拿下首局。

多年前替自己取了漢名的安賽龍，面對國羽名將諶龍毫不給面子，第2局先失一球後連取5分。此時諶龍嘗試放開來打，稍見起色卻曇花一現，追近至7：9即兵敗如山倒，以12：21大敗予上屆摘銅的安賽龍，連輸2局衛冕失敗。基丁安東尼則在季軍戰以局數2：0殺退奇雲哥頓，結束危地馬拉大叔的神奇之旅。

爭金雙雄賽後惺惺相惜，擁抱交換球衣。贏得決勝分後哭崩的安賽龍說：「那時無法思考、沒了感覺，僅覺腎上腺素衝擊，是喜悅，最大的夢想成真。能在奧運決賽直落挫諶龍，至少是真的很接近自己最佳水平。」諶龍則在恭喜安賽龍之餘，暗示暫未退役。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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