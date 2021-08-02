東京奧運｜希臘舉重選手生活拮据欲退役 字母哥出錢冀助續追夢 (22:02)

30歲的耶高維迪斯在東奧男子舉重96公斤級別，以第11位完成。賽後他受訪時突然感觸地表示，自己因經濟困難而打算退役，更透露自己每月僅靠希臘舉重協會資助的200歐元（約1844港元）為比賽資金，除此以外其運動員身分基本上是零收入，只能靠出外兼職維生，有時連入油的錢都沒有，需要步行去場館練習，因此他在完成第2次征奧後，只能忍痛選擇退役。

身為世界級選手卻只得如此待遇，其坦白隨即引起熱議。對此，有不少當地機構和民眾提出捐款贊助，包括當地著名體育會彭拿典奈高斯亦提供資金支援。而早前帶領密爾沃基公鹿奪得NBA總冠軍、目前合約平均年薪達4564萬美元（約3.55億港元）的希臘男籃球星「字母哥」安迪度高安普，今亦宣布以個人名義資助對方延續舉重運動員生涯，支持對方繼續追夢。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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