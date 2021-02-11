東京奧運直擊｜港乒全土炮陣容首闖4強 李靜自比過氣球星 泛淚盼後輩走前一步 (17:22)

港乒今日派出李皓晴、蘇慧音及杜凱琹出戰羅馬尼亞隊，以場數3：1反勝打入女團4強，是自2008年以來首次，亦是首次由全土炮球手殺入此階段。早前於混雙8強大熱倒灶的杜凱琹，表示今仗意義重大：「以往都是由大陸來的球手晉級，過去多代努力換來的成果，終於輪到本土運動員打入4強，也是我們這個組合的第一次，對乒壇有很大意義。」教練李靜全場甚為激動，多次在徒弟得分時跳起振臂歡呼，他接受訪問時亦眼濕濕。他與高禮澤與2004年雅典奧運贏得男雙銀牌：「我和阿澤都是過氣球星，現在很想助她們走前一步，為香港爭取到一點成績。」

港隊昨晚為今仗部署至凌晨，第三度征奧的李皓晴終作突破，感激教練團助她們改善心態，令自己自昨日失準後，能及時重新振作。對於明晚4強一仗，她稱：「走到了這一步不容易，無論對日本還是中華台北隊，我們都肯定會用搏盡的心態衝擊對手。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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