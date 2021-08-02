東京奧運直擊｜港乒女團勇挫羅馬尼亞 闖4強與獎牌一步之遙 (15:57)

位列4號種子的港隊昨以場數3：1掃走巴西隊後，今日再臨東京體育館出戰女團8強，惟李皓晴再與蘇慧音在女雙打頭陣，面對8號種子羅馬尼亞隊陷劣勢，她們艱苦追平局數2：2後，在決勝局一度領先3分，惟尾段斷送兩個致勝分以11：13敗陣。緊接上場的港隊一姐杜凱琹出戰女單，面對羅馬尼亞隊一姐索斯（Bernadette Szocs）先連取兩局，第3局領先之際逼得對手暫停，調整後被追近至只餘兩分優勢，幸仍主動搶攻連贏兩分以11：6奠勝，為港隊追成場數1：1。

昨在女團16強為單打表現自責的李皓晴，今仗接力在女單上場時重拾水準，不但先贏一局11：9，次局落後0：3時敢於出手反擊，追平8：8後再贏11：8，第3局被逼入刁時後再取一局12：10，與杜凱琹一樣以直落3局取勝，反超前場數2：1。港隊此時距離晉級只差一勝，杜凱琹在這關鍵戰延續強勢，以11：3、11：2、14：12，局數上再向對手派蛋，領軍以場數3：1過關。港隊明晚的4強對手，將是中華台北隊或東道主日本隊，兩軍今晚對陣。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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