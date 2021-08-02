港超︱傑志助教金東進任暫代主教練 主帥朱志光未來半年重任足球總監 (12:55)

傑志早前於6月底至7月初到泰國出戰亞冠盃分組賽J組，最終6戰3勝2和1負得11分排小組次名完成賽事，創下香港球會在亞洲頂級球會賽事最佳成績。傑志表示，是次亞冠之旅洞察球隊有不少需改進之處，尤其提升年輕球員技術、體能及心理質素，為確保傑志在下屆以至未來數屆亞冠盃，達成晉身16強甚至更高目標，朱志光下季將專注青訓工作，以加快年輕球員成長。

朱志光任傑志主教練四度贏得港超，是贏得最多港超錦標的教練，3度贏得港超最佳教練殊榮，傑志多名青訓出身球員，包括安永佳、羅梓駿、鄭展龍、何振廷、賓紀文及顏卓彬等，均從小開始由朱志光親手提拔及訓練。

現年39歲的金東進於2016年底加盟傑志，於2019年夏天退役，結束18年職業球員生涯，之後轉任傑志助教至今。他球員時期曾代表韓國國家隊上陣逾60次，包括參與兩屆世界盃及兩屆奧運。傑志將於下周三（11日）開操，備戰9月18日開鑼的新季港超。

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