東奧直擊手記｜再遇居日港人義工 「逃走」為見張家朗 (11:40)

予記者親切感的還有港人義工Michelle及Ming，昨日港隊「四劍俠」在混合採訪區來個大總結，獲優先採訪次序的電視台與電台問足半小時，好不容易等到他們走到傳統媒體區域，義工遞上托盤，讓記者們放置電話錄音用，近10隻手一擁而上，一把以熟悉的廣東話聲音即時安撫大家。她是在日工作多年的教師Michelle，一連數天見證港隊創造歷史，卻未忘香港的社會氣氛：「有次累透了，回家休息都在看直播，希望支持港隊，也希望他們的成績，可以振奮近年不開心的香港人。」

義工Ming可沒Michelle般幸運，被派到幕張展覽館A館工作，無緣見證劍擊隊成就，於是昨日乘休息時間「逃離」，到來一睹張家朗風采，他笑言港將已在居日港人中掀起熱潮，為劍手興奮之餘，亦讚歎羽毛球隊即使與獎牌擦身而過，近年的進步卻讓人自豪，證明不論有獎牌沒獎牌，不論身處何地，港人都看在眼裏、記在心頭。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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