東京奧運︱意國跑手積及斯9.80秒膺男子百米飛人 破歐洲紀錄 蘇炳添得第6 (20:37)

馬素積及斯在今日傍晚的準決賽以9.84秒打破歐洲最快紀錄後，以全場第2快時間殺入決賽，僅次中國隊的蘇炳添，後者在準決賽跑出9.83秒，打破亞洲最快紀錄，不但成為史上首名躋身奧運百米決賽的中國跑手，亦是89年來亞洲首人。至於美國隊名將布美爾（Trayvon Bromell）及一眾牙買加隊跑手全數未能躋身決賽。

進入晚上的決賽，英國隊的沙美曉士（Zharnel Hughes）因偷步被取消資格，而最終馬素積及斯跑出9.80秒封王，再次打破歐洲最快紀錄之餘，亦成為意國史上首名百米奧運飛人。至於蘇炳添在決賽跑出9.98秒，在6名完成賽事的跑手中敬陪末席。

至於在男子百米飛人大戰前，率先上演了兩田項決賽，其中委內瑞拉三級跳名將羅哈絲（Yulimar Rojas）最後一跳以15.67米，打破塵封26年的女子三級跳世界紀錄奪金。男子跳遠則出現雙冠軍，卡塔爾名將巴舒謙（Mutaz Essa Barshim）與意大利的譚貝利（Gianmarco Tamberi）在2.39米均3次試跳失敗，而之前4個高度全數一跳成功而打和。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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