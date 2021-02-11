東京奧運直擊｜金牌港隊十年磨一劍 總教練預告新星湧現 發展忌急功近利 (19:06)

除了張家朗摘下港隊相隔25年來的首金，重劍代表江旻憓亦以個人賽8強寫下女將最佳，男、女子團隊亦是首度藉亞洲第一身分入奧。總教練鄭兆康表示滿意今屆成績，但他的眼光已放在明年亞運及2024年巴黎奧運：「最滿意其實是運動員的精神與鬥心，技術層面若有不足都可以改善，但他們全力以赴的態度絕對值得讚賞，還有重劍與花劍兩名教練都堪稱世界級。很多人可能努力多年都沒有收穫，我們今次有了進步，真的很感恩，但團隊未稱得上世界前列，仍有很大進步空間。」

港隊明早在東京出發深圳隔離，再為全運備戰，鄭兆康笑稱「冇得瞓」，亦預期未來數年難休息：「明年是亞運，再之後一年爭奧運資格，2024年便又是奧運，現在要重新檢視訓練環境，青訓亦要未雨綢繆。」身處東京的康教練說，在港的劍壇朋友都說近日不少劍會多了報名，但認為青訓發展不能揠苗助長：「就以張家朗與蔡俊彥為例，他們在2011年入隊，現在成績源自當年的青訓，未來路亦仍然漫長。家朗技術全面，像最後一場名次賽，打得識飛一樣，會繼續是靈魂隊人物，隊中有亦不少17、18歲劍手很厲害，希望為他們打穩基礎，一代代傳承下去。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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