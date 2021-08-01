東京奧運直擊｜「劍神」張家朗為凝聚香港感驚喜 領軍直飛全運再衝金 (17:55)

花劍男隊四子張家朗、蔡俊彥、吳諾弘及張小倫，今日於團體賽戰畢3仗後名列第7，寫下港隊歷史。第二度征奧的張家朗於個人賽神勇奪金，身處東京亦對香港的運動熱潮有所聽聞，連聲感激香港市民支持：「沒想過一個奧運可以凝聚到香港，坦白說上屆在16強輸了，亦沒這麼大的迴響，但亦會對自己說勿忘記自己緣何打劍，要繼續做好自己，每一劍努力不放棄，絕不能因些少成績就不可一世，要繼續沉著應戰。」

36歲的「大師兄」張小倫奧運夢成真，笑言在團體賽8強失利後，再於首場名次賽敗予德國隊，曾被教練狠批打得像小朋友，「威脅」若不振作就放棄他們。15年全職劍手生涯，張小倫見證幾代人成長，雖然終極目標已達成，但仍未能決定去向：「我仍想陪他們延續這份精神，繼續支持這個團隊，現階段難說明年亞運會以什麼角色協助他們。大家一起走到這個舞台，見證金牌誕生和多個奇蹟，即使將來退役都會繼續支持大家。」

港隊明天從東京直飛深圳隔離，總教練鄭兆康已覓得訓練場，但因全運仍未落實賽場，暫未知下一站，只能肯定今日表現神勇的吳諾弘，與教練Greg各因選拔及簽證因素，將在明天返回香港，團體會有楊子加歸隊，奧運劍手料9月底戰畢全運才能凱旋。總教練鄭兆康與Greg表明團體賽金牌是最低要求，盼他們乘勇再寫佳績。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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