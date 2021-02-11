東京奧運︱英國女廚師BMX花式賽摘金 創歷史完成1周後空翻 (17:17)

禾芬頓在首輪表演失手，但次輪一開始便做出1周後空翻，之後再有一次1周轉體及連串水平旋轉動作，全長1分鐘的表現取得97.50分，以1.4分優勢擊敗美國隊的漢娜羅拔絲（Hannah Roberts）奪金。25歲的她4年前仍是曼徹斯特一家墨西哥餐廳的廚師，賽後稱：「我慶幸自己不再是全職在廚房工作。」她過去受訪曾多次感謝英國單車總會，早早投放資源至BMX花式賽，自己因而可全職訓練，鍛鍊精英運動員體格。

由於東京都比賽閉門舉行，令BMX賽場：有明都市運動公園外的一條行人天橋今午人頭湧湧。惟東道主選手中，女將大池水杜以75.40分得第7，名將中村輪夢在其後的男子組上陣，亦只以85.10分排第5。澳洲隊大熱門盧根馬田憑首輪的93.30分勝出，賽後繞場一周兼作花式表演慶祝。為了今次比賽，他兩年前花7萬澳元（約40萬港元），在家中後花園搭建練習場，又表示這項「單車界體操」入奧後，選手水平近年不斷提升。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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