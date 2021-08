東京奧運︱英國女廚師BMX花式賽摘金 創歷史完成1周後空翻 (17:17)

禾芬頓在首輪表演失手,但次輪一開始便做出1周後空翻,之後再有一次1周轉體及連串水平旋轉動作,全長1分鐘的表現取得97.50分,以1.4分優勢擊敗美國隊的漢娜羅拔絲(Hannah Roberts)奪金。25歲的她4年前仍是曼徹斯特一家墨西哥餐廳的廚師,賽後稱:「我慶幸自己不再是全職在廚房工作。」她過去受訪曾多次感謝英國單車總會,早早投放資源至BMX花式賽,自己因而可全職訓練,鍛鍊精英運動員體格。

由於東京都比賽閉門舉行,令BMX賽場:有明都市運動公園外的一條行人天橋今午人頭湧湧。惟東道主選手中,女將大池水杜以75.40分得第7,名將中村輪夢在其後的男子組上陣,亦只以85.10分排第5。澳洲隊大熱門盧根馬田憑首輪的93.30分勝出,賽後繞場一周兼作花式表演慶祝。為了今次比賽,他兩年前花7萬澳元(約40萬港元),在家中後花園搭建練習場,又表示這項「單車界體操」入奧後,選手水平近年不斷提升。

