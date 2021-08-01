東京奧運直擊｜港乒男團16強不敵法國 女團明爭入4強成最後獎牌希望 (15:52)

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港隊在男團16強面對8號種子法國隊，林兆恒/何鈞傑打頭陣，在雙打以10：12、8：11、6：11不敵卡辛/利比臣（Alexandre Cassin/Emmanuel Lebesson）。男單世界排名第19的黃鎮廷緊接上場，對陣排名低一位的西蒙加斯（Simon Gauzy），黃鎮廷先失一局後扳平，第3局戰至刁時以12：14僅負，隨後再失一局9：11，以局數1：3告負。何鈞傑再以10：12、5：11、4：11不敵利比臣，港隊以場數0：3落敗，無緣繼上屆後再闖8強。自奧運乒乓球團體賽2012年改制取消分組賽後，港乒首次在團體賽「一輪遊」。

3名港乒男將完成東奧征途，除了男團16強止步，黃鎮廷和首戰奧運的林兆恒同告男單32強畢業，黃鎮廷亦伙女將杜凱琹於混雙8強下馬。杜凱琹今早伙李皓晴及蘇慧音在女團16強過關，明午與羅馬尼亞隊爭入4強。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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