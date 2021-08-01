東京奧運直擊｜港花劍男團挫埃及第7名謝幕 小將吳諾弘負傷力戰贏掌聲 (14:45)

港隊於8強苦戰不敵俄羅斯奧委會，休息未足半小時便轉戰首場名次賽，全程落後下以38：45不敵德國隊，跌入7至8名排位賽。一小時後迎來東奧最後一擊，港將蔡俊彥、張家朗、吳諾弘及張小倫先後上場，終以45：21大勝埃及隊，獲得第7名。港隊首以團隊身分出戰男子花劍項目，不論成績如何已改寫劍壇歷史，21歲的吳諾弘今日更表現神勇，除了在8強落後25：31下，一度助港隊拉近至只落後一劍，在首場名次賽亦多次拉近分差，有份出戰個人賽的蔡俊彥在壓軸一場亦多次為港拉開比數，表現搶鏡；而年紀最輕的吳諾弘在最後一仗早段拉傷左大腿，多次跌坐地上再堅持續戰，贏得掌聲。

劍擊港隊已完成今屆奧運，除了張家朗在男子花劍個人賽奪金，令港人等足25年再有港將登上奧運頒獎台最高階，女子重劍主力江旻憓打入個人賽8強，亦寫女隊最佳。他們將要趕赴深圳隔離，再為下月的全運備戰。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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