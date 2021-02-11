東京奧運：游泳煞科｜美國共奪30面獎牌 澳洲女飛魚愛瑪麥姬安獲7獎牌成史上首人 (13:43)

24歲的積素在上屆里約奧運，代表美國隊贏得4x100自由泳及混合泳金牌，今屆出戰6個項目，包括3項接力賽，除了昨日於男女4x100混合泳接力因隊友意外失手而只列第5，其餘5項包括男子50、100米自、100米蝶泳，以及男子4x100自由泳及混合泳接力，均全取金牌而回。而他除了在100米蝶及4x100混合接力均打破世界紀錄，在50、100米自都刷新奧運紀錄，被視為菲比斯最新接班人的他，今屆奧運亦以5面金牌為「新水怪」正名。美國隊今屆奪得11面金牌，21歲新星羅拔芬基在男子800及1500米自由泳連奪兩金；「女菲比斯」莉迪姬亦在女子800及1500米奪金，以兩金兩銀完成今屆。

澳洲隊方面，以20面獎牌成為游泳項目總成績第2位，27歲名將愛瑪麥姬安包辦4金3銅共7面獎牌，包括在50、100米自、女子4x100自由泳及混合泳接力奪金。澳洲隊還有兩名新星造出佳績，凱莉麥姬安取得3金1銅，在100及200米背泳、以及女子4x100米混合泳接力摘金。迪米絲亦有兩金1銀1銅，在200及400米自封后。

亞洲泳手方面，香港女飛魚何詩蓓於女子100及200米自由泳取得兩面銀牌。中國隊則以3金兩銀1銅共取6面獎牌，其中在女子4x200米自接力更打破世界紀錄奪金，汪順及張雨霏分別贏得男子200米混合泳及女子200米蝶泳金牌。而日本隊的大橋悠依在200及400米混合泳奪金，包辦東道主今屆游泳項目兩面金牌，本多灯則在男子200米蝶泳取得銀牌。

東京奧運游泳金牌得主：

男子組

50、100米自由泳：積素（美國）21.07秒、47.02秒

200米自由泳：湯甸恩（英國）1分44.22秒

400米自由泳：夏法奧（突尼斯）3分43.36秒

800、1500米自由泳：羅拔芬基（美國）7分41.87秒、14分39.65秒

100、200米背泳：賴路夫（俄羅斯奧委會）51.98秒、1分53.27秒

100米蛙泳：比迪（英國）57.37秒

200米蛙泳：史杜比迪曲克（澳洲）2分06.38秒

100米蝶泳：積素（美國）49.45秒*

200米蝶泳：米力克（匈牙利）1分51.25秒

200米混合泳：汪順（中國）1分55.00秒

400米混合泳：卡利斯（美國）4分09.42秒

4x100米自由泳接力：美國 3分08.97秒

4x200米自由泳接力：英國 6分58.58秒

4x100米混合泳接力：美國 3分26.78秒*

女子組

50、100米自由泳：愛瑪麥姬安（澳洲） 23.81秒、51.96秒

200、400米自由泳：迪米絲（澳洲） 1分53.50秒、3分56.69秒

800、1500米自由泳：莉迪姬（美國） 8分12.57秒、15分37.34秒

100、200米背泳：凱莉麥姬安（澳洲）57.47秒、2分04.68秒

100米蛙泳：查歌比（美國） 1分04.95秒

200米蛙泳：舒奧麥加（南非） 2分18.95秒*

100米蝶泳：麥克尼爾（加拿大）55.59秒

200米蝶泳：張雨霏（中國） 2分03.86秒

200、400米混合泳：大橋悠依（日本） 2分08.52秒、4分32.08秒

4x100米自由泳接力：澳洲 3分29.69秒*

4x200米自由泳接力：中國 7分40.33秒*

4x100米混合泳接力：澳洲 3分51.60秒

男女混合

男女4x100米混合泳接力：英國 3分37.58秒*

*破世界紀錄