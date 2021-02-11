東奧8.1快訊︱蘇炳添爆冷首名闖百米飛人決賽 李智凱為中華台北奪首奧運體操獎牌（不斷更新） (19:43)

游泳項目今早煞科，田徑今晚輪到百米男飛人誕生。球類項目方面，羽毛球下午有男單4強，晚上女單決賽由中華台北一姐戴資穎與中國球手陳雨菲爭金。網球亦有男單、女雙及混雙金牌出爐。

19：35

中華台北隊25歲體操選手李智凱，在男子體操鞍馬決賽施展其拿手的「湯瑪士迴旋」，最終以15.400分贏得銀牌，是中華台北史上首面奧運體操項目獎牌。

19：10

新國立競技場剛完成男子100米跑準決賽，中國隊名將蘇炳添在第3組跑出亞洲紀錄的9.83秒，爆冷以首名打入決賽。落後0.01秒的意大利選手馬素積及斯（Marcell Jacobs）亦打破歐洲紀錄。南非隊洲際紀錄保持者森賓尼（Akani Simbine）、加拿大隊的迪加斯（Andre de Grasse）等亦晉級。惟今年曾跑出9.77秒的美國隊獎牌熱門布美爾（Trayvon Bromell），僅跑出10.00秒，第10名出局，未能跟隨兩名隊友朗尼巴卡（Ronnie Baker） 及費特卻利（Fred Kerley）晉身香港時間今晚8時50分上演的決賽。另外，同時間舉行的男子跳高則有6人一跳完成2.3米高度。

18：15

阿歷山大薩維利夫贏得德國隊首面網球男單金牌，這名4號種子今日憑出色接發球，四度打破俄羅斯奧委會（ROC）代表卡查洛夫的發球局，直落兩盤6：3、6：1勝出，晉級過程中只在4強對塞爾維亞隊的世界一哥佐高域失過1盤。至於女單冠軍賓絲則未能乘勝出擊，伙高露碧在女雙決賽，以5：7、1：6不敵捷克隊的卡絲高娃/施妮雅高娃。ROC在最後的混雙已包辦冠、亞軍，稍後上演內訌戰。

16：25

跳水女子3米彈板決賽，中國隊達成九連霸，施廷懋以383.50分奪金牌，成為史上第4位連贏2屆的中國選手，成就與伏明霞及郭晶晶等名將看齊。

14：00

衛冕羽毛球男單的中國球手諶龍在4強以21：16、21：11，直落兩盤擊敗印尼球手金廷，將於明晚決賽與安賽龍合演「雙龍爭金」。金廷則與危地馬拉老將奇雲哥頓爭銅牌。

12：45

羽毛球男單4強，丹麥隊名將安賽龍雖在首盤曾一度落後危地馬拉隊34歲老將奇雲哥頓，惟取得最後關鍵3分後以21：18先勝一盤，再以21：11取得第二盤後，直落兩盤晉身明日決賽，這名27歲球手亦突破了上屆男單銅牌的成績。

12：00

奧運馬術三項賽今早完成第二項的越野賽，香港代表何誕華與愛駒Tayberry在越野賽中得到55.6罰分，累積罰分為102.3分，經過兩項賽事後總名次暫列46位。兩輪賽事後，63名選手已有11人未能完成賽事。

10：40

游泳男子50米自由泳決賽，美國隊「新水怪」積素游出21.07秒，打破奧運紀錄奪金，取得個人今屆第4面金牌，他之後再為美國隊出戰男子4x100米混合泳接力，協助以3分26.78秒破世界紀錄成績奪金，以5面金牌收官。

澳洲隊名將愛瑪麥姬安則在女子50米自由泳決賽同樣改寫奧運紀錄，以23.81秒奪金。她之後再於女子4x100米混合泳接力，代表澳洲隊以3分51.60秒，打破奧運紀錄再奪金牌。她最終以4金3銅成績完成今屆奧運。「抗癌飛魚」池江璃花子為日本隊出戰女子4x100米混合泳接力第3棒，最終以第8名完成賽事。

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