東奧8.1快訊︱游泳今煞科 積素奪5金成大贏家 愛瑪麥姬安4金3銅封后（不斷更新） (12:46)

游泳項目今早將煞科，田徑今晚輪到百米男飛人誕生。球類項目方面，羽毛球下午有男單4強，晚上女單決賽由中華台北一姐戴資穎與中國球手陳雨菲爭金。網球亦有男單、女雙及混雙金牌出爐。

12：45

羽毛球男單4強，丹麥隊名將安賽龍雖在首盤曾一度落後危地馬拉隊34歲老將奇雲哥頓，惟取得最後關鍵3分後以21：18先勝一盤，再以21：11取得第二盤後，直落兩盤晉身明日決賽，這名27歲球手亦突破了上屆男單銅牌的成績。

12：00

奧運馬術三項賽今早完成第二項的越野賽，香港代表何誕華與愛駒Tayberry在越野賽中得到55.6罰分，累積罰分為102.3分，經過兩項賽事後總名次暫列46位。兩輛賽事後，63名選手已有11人未能完成賽事。

10：40

游泳男子50米自由泳決賽，美國隊「新水怪」積素游出21.07秒，打破奧運紀錄奪金，取得個人今屆第4面金牌，他之後再為美國隊出戰男子4x100米混合泳接力，協助以3分26.78秒破世界紀錄成績奪金，以5面金牌收官。

澳洲隊名將愛瑪麥姬安則在女子50米自由泳決賽同樣改寫奧運紀錄，以23.81秒奪金。她之後再於女子4x100米混合泳接力，代表澳洲隊以3分51.60秒，打破奧運紀錄再奪金牌。她最終以4金3銅成績完成今屆奧運。「抗癌飛魚」池江璃花子為日本隊出戰女子4x100米混合泳接力第3棒，最終以第8名完成賽事。

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