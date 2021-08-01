東京奧運直擊｜張家朗領花劍男團8強負俄對手  跌入名次賽無緣添牌 (11:23)

東奧劍擊賽事今日煞科，也是已奪一金的港隊最後衝牌機會。男子花劍隊派出蔡俊彥打頭陣，配合奧運冠軍張家朗、大師兄張小倫及小將吳諾弘，於團體賽首圈8強出戰俄羅斯奧委會。團體排名世界第4的對手，三將全屬「千禧後」，個人賽8強僅負張家朗的Kirill Borodachev，在首局先連取3劍領先蔡俊彥，但後者力追至3：5，再由張家朗接力上陣打出一局6：5追至落後一分，36歲的張小倫再鬥年輕15歲、Kirill的孖生兄弟Anton，先搶攻連取兩劍後無以為繼，再被拉開總比數至12：15，緊接蔡俊彥與他未能挽回劣勢，令港隊戰畢頭5局已落後至17：25。

此時張家朗再次上場，但器材問題擾攘數分鐘，重新開賽後，這名「左手將」以身型優勢多次主動進攻得手，助港隊追近至25：30。此時港隊派出小將吳諾弘首度上陣，乘對手未適應下連追3分，終打出一局7：5重燃希望，蔡俊彥亦接力一度追至只落後3劍，但港隊戰畢這局以36：40再落後，守尾門的張家朗未能力挽狂瀾，港隊終以39：45僅負俄羅斯奧委會，無緣獎牌。他們將於香港時間早上11時25分再上場，在名次賽與德國隊爭排名。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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