東京奧運｜中國女排出局衛冕失敗 台羽組合男雙挫中國摘金 (00:31)

經歷今屆首3戰皆北，中國女排原本已需要多項條件達成，方可奇蹟出線8強，無奈形勢比人強。隨着俄羅斯奧委會（ROC）殺敗美國隊，接着土耳其隊直落3局大炒「魚腩」阿根廷隊，至此國家隊已肯定因得失局比不上土國，無緣躋身B組前4名，昨晚鬥意大利及明午鬥阿根廷頓成例行公事，只能爭取避免在B組墊底。自從中國代表團於1984年重返奧運以來，女排最不濟也在1992年得第7名，今次是首度不入前8。

其實女排主教練郎平於早前的女排世界聯賽，初段便以新人擔綱，只是發揮未如人意，及後待朱婷等主將相繼歸隊即大有起色，因此在東奧繼續倚重上屆功臣「七仙女」，豈料朱婷手腕傷患嚴重，副攻顏妮亦受肩傷困擾，二傳丁霞等又狀態低迷。昨仗終於收起朱婷，左手將李盈瑩挑起主攻大樑，反而以局數3：0擊敗已出線的意大利。評論指女長城未來3年必須加強國內職業球員培訓，以及於疫情過後更多跟外國勁旅交手，寧願忍受短期痛楚加速重建。

另外，羽毛球男雙今上演中台決戰，最終由中華台北隊合作僅3年的李洋/王齊麟，以直落兩局21：18、21：12擊敗中國隊的劉雨辰/李俊慧，取得隊史首面羽毛球項目獎牌。中華台北隊的女單世界一姐戴資穎亦擊敗印度隊的仙杜胡，明日決賽同樣會面對中國隊球手，與陳雨菲爭金。男單二哥周天成則8強1：2不敵諶龍。

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