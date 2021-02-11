東奧直擊專訪｜美籍伯樂暗示何詩蓓將破世績 盼向港家長證明可兼顧游泳學業 (21:46)

23歲的何詩蓓第二度出戰奧運，在200米與100米自由泳合共4次打破亞洲紀錄，更獨攬兩面銀牌改寫港將歷史。港隊在游泳獎牌榜暫列12位，教練Rick Bishop從美國到香港再赴東京，見證歷史一幕亦為之振奮：「港隊排得較德國隊更前，這是令人意想不到的。原本我希望她在200米自由泳奪牌，再游進100米自由泳決賽，現在真的超越了我的預期。還有不少教練說，若她在轉池技術做好一點點，奪得金牌的隨時是她。」決心、努力與天份，是Rick對何詩蓓的評價，更重要是那份智慧，在變幻莫測的賽場，總能掌握技術與戰術。

近年執教美國密歇根大學泳隊，Rick見盡世界頂級泳手，不少在東奧披金戴銀，直認何詩蓓是其中一個深得其歡心的泳手。然而徒弟這次因傷放棄50米自由泳準決賽，令他笑着訴說怨言：「她有點扭傷了，但未來的路仍有很遠，退賽是最好選擇。有時我叫她放鬆，她仍堅持說可以練這個、練那個，現在我最想她好好休息，與家人朋友相聚，放鬆身心。」養傷過後，何詩蓓將在下月底出戰國際游泳聯賽（ISL），Rick為她訂下的目標，是在意大利那不勒斯稍為放縱自己，好好地享受生活和薄餅的滋味。

說到真正的未來目標，他說：「你應該也知道，她與200米短池世界紀錄有多近，而且現在的她游得更快。不過，我希望她開心地接受挑戰，而不是背負壓力去比賽。」何詩蓓去年11月出戰屬短池賽的ISL，以1分51.11秒打破200米自由泳亞洲紀錄，較瑞典隊名將施約唐保持的世界紀錄只慢0.63秒。ISL下月底展開，但Rick暗示港人再寫歷史一刻的契機，或是12月舉行的短池世界賽。至於這個奧運兩銀泳手下屆奧運能否衝金，他稱：「我們會訂目標，但目標是改善細節，她的轉身與水底動作可以更好，還記得她對我說，跳水動作亦未完美，這些都是我們下一步要針對之處。」

從美國走到香港再赴東京，這個幕後軍師終於完成首項任務，亦將離開密歇根大學，轉到路易斯安那州立大學執教。他在8月4日便會返抵家鄉準備新一頁，亦盼在美國續為香港泳壇出力，扭轉學業為重的思想：「我也知道要在港發展游泳運動很艱難，但像在密歇根讀書的何詩蓓和楊珍美，她們的成就都證明兩者可以並存。我和港隊新一代鄭渝將在大學合作，還有林昭光、何甄陶都負笈著名學府，希望他們的經歷可以令香港泳壇有所改變。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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