東京奧運｜日本男足互射12碼險勝新西蘭 9年後再闖4強 與西班牙爭入決賽 (20:15)

日本隊今仗正選跟上場分組賽4：0大勝法國隊有4個變動，右閘酒井宏樹停賽，由橋岡大樹取代位置，單箭頭起用林大地。「藍武士」今仗佔主導，開賽10分鐘即有入球良機，但中場遠藤航接應傳中門前射高。堂安律於31分鐘接應久保建英傳中撞射又斜出後，半場互無紀錄。日本換邊後續佔較多攻勢，但中場田中碧於72分鐘遠射僅高出，以及新西蘭門將禾特神勇，接連救出上田綺世等人攻門力保不失後，雙方法定時間踢成0：0。

新西蘭在加時下半場初段一次罰球攻勢幾乎打破僵局，惟被日本隊長吉田麻也門前擋出，最終要互射12碼分勝負。日本門將谷晃生在第二輪先捉到路撲出卡卡斯的主射，加上基頓路易斯在第三輪射高，而日本的上田綺世、板倉滉、中山雄太及吉田麻也4輪全中後，「藍武士」終險勝4：2。

日本的4強對手將是西班牙隊，「鬥牛軍」在8強對科特迪瓦隊雖在補時階段曾再落後1：2，但補時3分鐘由後備入替僅1分鐘的拉菲爾美亞門前混戰扳平2：2。這名上季由英超狼隊借至西甲侯爾斯卡的24歲前鋒成今仗奇兵，在西班牙於加時97分鐘射入12碼首次領先後，他在加時完場前6分鐘梅開二度鎖定勝局，完成帽子戲法，協助大勝5：2。

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