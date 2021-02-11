東京奧運直擊｜金牌掀熱潮 體院擬建新劍館 港隊總教練盼為青訓解場地荒 (15:16)

張家朗周一於東京奧運摘下男子花劍金牌，成為香港今屆首金，更是25年來首次有港將登上頒獎台最高階。香港連日來掀起劍擊熱潮，體院主席林大輝今日在港台節目表示，興建新大樓已獲政府撥款，正在籌備階段，但仍有落標等工作，會研究覓地作為劍擊館，料佔一或兩層。對於能否趕及2024年前落成，他稱計劃原本在奧運後落成，希望壓縮程序和增加資源。總教練鄭兆康稱，早有反映場地問題，感激體院對劍擊項目發展的重視：「我也是剛收到消息，其實之前我們已有此提議，亦有反映劍擊場地緊張，現在得到體院重視著手解決，消息當然令人振奮。」

位處火炭的體院劍擊館設13條劍道，除了是張家朗、蔡俊彥等訓練基地，亦用作各梯隊青訓。鄭兆康稱，期望新劍館有助安排青訓計劃：「場地寬鬆一點，對安排青訓及其他訓練計劃有很大幫助，暫時未知若建成新劍館，面積會有多大，我們當然希望愈大愈好，最好當然與現有劍館一樣，但一切都要看實際情况和體院安排。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

其他報道：東京奧運直擊｜港混合泳接力13名畢業 何詩蓓兩銀作結「很難忘」

其他報道：東京奧運丨埃國氣袋奪今屆田徑第一金 美國隊新項目混合接力倒灶

其他報道：東京奧運︱網壇一哥佐高域「金滿貫」夢碎 男單反負薩維利夫4強止步