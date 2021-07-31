東京奧運直擊｜空手道「形女」劉慕裳抵埗首操  密密練新套拳衝牌 (14:17)

空手道首度獲納入奧運，但不會成為2024年巴黎奧運項目，令首登奧運舞台的29歲女將劉慕裳，即將迎來最後一次奧運機會。她前晚從美國抵達東京，因賽場日本武道館仍未開放予運動員，今日先到練習場東京武道館適應。首度入奧的她形容一切事物極為新鮮，把見到的都拍照傳給家人，又分享昨晚試牀褥，減輕了盆骨舊患。

世界排名第4的她被視為港隊獎牌希望，但表示未敢去想爭牌機會，反而希望享受最後一次征奧機會，連選擇套拳亦以此為首要考慮：「最新在練一套新拳，95%都會在奧運用上，可能比較新鮮，自己感覺很好。選的拳當然要是自己喜歡，才會享受其中。」她將在下周四早上出戰淘汰賽，若晉級同日晚上為港爭取此項歷史第一牌。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

其他報道：東京奧運直擊｜港混合泳接力13名畢業 何詩蓓兩銀作結「很難忘」

其他報道：東京奧運直擊｜為選擇披港隊戰衣感光榮 何詩蓓盼運動熱潮非四年一遇

其他報道：東京奧運直擊｜何詩蓓100自添銀牌 兩登奧運頒獎台寫港歷史

其他報道：東京奧運直擊｜鄧謝配飲恨失牌 談及教練泣不成聲 稱留憾永難回報恩師