東京奧運｜久保建英大勇領日男足8強出擊 新西蘭兩英超兵壓陣 (13:34)

日本隊今屆出場出擊，在A組分組賽3戰全勝，入7球兼只失1球。20歲主將久保建英更3場都有入球，被所屬球會的西甲班霸皇家馬德里讚賞大爆發，其今屆表現或隨時左右下季前程，續外借其他西甲球隊還是另謀高就。超齡球員右閘酒井宏樹累積兩面黃牌需今仗停賽，料由今年初外流到比甲聖圖爾登的小將橋岡大樹取代其位置。而效力博洛尼亞的中堅富安健洋上仗大勝法國隊時已傷癒正選復出，料續跟隊長吉田麻也組成意甲中堅組合。

歷來有9隊在奧運分組賽3戰全勝，最終都有獎牌落袋，且看日本能否延續這個傳統。「小藍武士」過去6屆奧運4次分組賽出局，最好成績為2012年倫敦奧運取得殿軍，以及2000年悉尼奧運8強止步。而歷來在奧運亦只是在1968年一屆取得銅牌。今屆要突破隊史奧運最佳成績，淘汰賽首關先是面對在B組次名出線的新西蘭。

新西蘭在分組賽入3球失3球，包括首仗意外地以1：0小勝韓國隊，入球者正是效力英超般尼的中鋒基斯活特。這名身高達1.91米的中鋒，近4季在英超入球均雙位數，上季上陣33場入12球，將成日本隊心腹大患，亦有曾長年效力韋斯咸的隊長雲斯活列特率領防線。

另邊廂，8強頭場為西班牙隊對科特迪瓦隊。「鬥牛軍」18歲中場柏迪繼在歐國盃上陣6場後，在奧運3場分組賽續「擔正」披甲，首兩場更踢足90分鐘，過去一個多月已踢了9場賽事，今日將迎第10場，被外界指他已有疲態面容憔悴，但當事人堅稱沒有倦意：「我很容易入睡，而且一直都有休息。」

奧運男足8強今日（31日）直播賽程：

16：00 西班牙vs.科特迪瓦 無綫 MY TV SUPER810台直播

17：00 日本vs.新西蘭 無綫 MY TV SUPER807台直播

18：00 巴西vs.埃及 無綫 MY TV SUPER811台直播

19：00 韓國vs.墨西哥 無綫 MY TV SUPER810台直播

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