東京奧運｜久保建英大勇領日男足8強出擊 新西蘭兩英超兵壓陣 (13:34)

奧運男足8強今日開戰，東道主日本隊成為唯一一隊以3戰全勝姿態晉級8強的球隊，今午5時將於茨城縣立鹿島球場面對有英超般尼中鋒基斯活特在陣的新西蘭隊，爭取突破近屆奧運成績。
日本隊今屆出場出擊，在A組分組賽3戰全勝，入7球兼只失1球。20歲主將久保建英更3場都有入球，被所屬球會的西甲班霸皇家馬德里讚賞大爆發，其今屆表現或隨時左右下季前程，續外借其他西甲球隊還是另謀高就。超齡球員右閘酒井宏樹累積兩面黃牌需今仗停賽，料由今年初外流到比甲聖圖爾登的小將橋岡大樹取代其位置。而效力博洛尼亞的中堅富安健洋上仗大勝法國隊時已傷癒正選復出，料續跟隊長吉田麻也組成意甲中堅組合。
歷來有9隊在奧運分組賽3戰全勝，最終都有獎牌落袋，且看日本能否延續這個傳統。「小藍武士」過去6屆奧運4次分組賽出局，最好成績為2012年倫敦奧運取得殿軍，以及2000年悉尼奧運8強止步。而歷來在奧運亦只是在1968年一屆取得銅牌。今屆要突破隊史奧運最佳成績，淘汰賽首關先是面對在B組次名出線的新西蘭。
新西蘭在分組賽入3球失3球，包括首仗意外地以1：0小勝韓國隊，入球者正是效力英超般尼的中鋒基斯活特。這名身高達1.91米的中鋒，近4季在英超入球均雙位數，上季上陣33場入12球，將成日本隊心腹大患，亦有曾長年效力韋斯咸的隊長雲斯活列特率領防線。
另邊廂，8強頭場為西班牙隊對科特迪瓦隊。「鬥牛軍」18歲中場柏迪繼在歐國盃上陣6場後，在奧運3場分組賽續「擔正」披甲，首兩場更踢足90分鐘，過去一個多月已踢了9場賽事，今日將迎第10場，被外界指他已有疲態面容憔悴，但當事人堅稱沒有倦意：「我很容易入睡，而且一直都有休息。」
奧運男足8強今日（31日）直播賽程：
16：00 西班牙vs.科特迪瓦 無綫 MY TV SUPER810台直播
17：00 日本vs.新西蘭 無綫 MY TV SUPER807台直播
18：00 巴西vs.埃及 無綫 MY TV SUPER811台直播
19：00 韓國vs.墨西哥 無綫 MY TV SUPER810台直播