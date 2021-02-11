東奧7‧31快訊︱羽毛球連演中台戰 台男雙先勝一仗 力士取卡塔爾首金（不斷更新） (22:58)

羽毛球男雙中台決戰，最終由中華台北隊合作僅3年的李洋/王齊麟，以直落兩局21：18、21：12擊敗中國隊的劉雨辰/李俊慧，取得隊史首面羽毛球項目獎牌。中華台北隊的女單世界一姐戴資穎亦擊敗印度隊的仙杜胡，明日決賽同樣會面對中國隊球手，與陳雨菲爭金。男單二哥周天成則8強1：2不敵諶龍。

卡塔爾取得隊史首金。舉重手艾伯克（Fares El-Bakh）在男子96公斤級以世界賽亞軍身份，舉出總成績402公斤，力壓委內瑞拉隊選手，兼破奧運紀錄。男子跳高的巴舒謙明日亦有望挑戰第2金。

18：20

網球世界一哥佐高域昨「金滿貫」夢碎後，今轉戰男單銅牌戰再失利，激戰2小時47分鐘後，終以4：6、7：6、3：6不敵西班牙隊的布斯達。這名塞爾維亞隊名將落敗關鍵，是全場第一發球成功率只得58%，6次破發機會全數未能把握。他今晚原定伙史杜珍諾域出戰混雙，但表示受肩傷影響要退賽，令澳洲隊的皮亞斯/巴迪不戰而勝。

18：00

新西蘭女子七人欖球隊今早4強加時以22：17絕殺斐濟隊，再下午於決賽以26：12挫法國隊，較上屆更進一級，首奪女子七欖金牌。祖父為華人的27歲後衛王泰娜（Tyla Nathan-Wong）6場共24次加踢球15次得分，加上兩次達陣，成為今屆女子賽事並列得分王。斐濟則在銅牌戰以26：12贏英國隊。

上屆男子小輪車（BMX）競速賽冠軍、美國隊名將費爾斯昨於準決賽意外受傷送院，證實出現腦出血，一度進入深切治療部。他今日情况好轉，但仍需留醫，其家人已趕赴東京。BMX明早將會決出花式賽獎牌，東道主的前X Game銀牌得主中村輪夢，今日在男子組資格賽次名過關。

16：35

土耳其女排今午直落3局擊敗阿根廷隊，累積2勝2負，且得失局差不會跌至負數，令同處B姐的中國女排，提前兩輪篤定無緣晉級8強，創隊史最差戰績兼衛冕失敗。此前三連敗的中國隊，今晚將對小組榜首的意大利隊；A組的日、韓則會上演晉級關鍵戰。

14：45

港隊女將陳晞文今午在江之島迎來奧運最後一擊，於滑浪風帆RS：X獎牌賽第7名衝線，此仗分數「雙計」並連同首4日成績，陳晞文最終以第8名畢業，較9年前首戰奧運躍升4級。滑浪風帆港隊結束東京奧運征途，除了陳晞文的第8名，未能躋身男子組獎牌戰的鄭俊樑，總成績排名13。

14：15

聖馬力諾日前在女子多向飛靶射擊破紀錄摘銅，女將柏列妮（Alessandra Perilli）今日出戰男女混合隊際賽決賽，雖然25射23中，但隊友貝迪（Gian Marco Berti）只得17分，包括最後一槍射失，令他們以40：41不敵西班牙隊飲恨，但仍再創這個全球第5小國家征戰奧運的紀錄。美國隊則在銅牌戰與斯洛伐亞隊打和42平手，靠附加賽3：2贏出。

12：10

美國體操隊宣布，上屆奧運4金得主比拉絲將不會參加明天的女子跳馬和高低槓個人項目決賽。她早前因心理健康問題退出體操女團決賽和個人全能賽，在東奧已退出4項決賽。聲明補充，比拉絲將持續每天接受評估，再決定會否參與8月2及3日的自由體操和平衡木決賽。

12：00

羽毛球男單8強，丹麥隊的前世界冠軍安賽龍以直落兩盤21：13淘汰中國隊球手石宇奇，晉身4強後將與在小組賽淘汰港將伍家朗的危地馬拉老將奇雲哥頓爭入決賽。奇雲哥頓在8強以21：13及21：18擊敗淘汰「一哥」桃田賢斗的韓國球手許侊熙。

11：30

英國泳隊在今屆新增的4x100男女混合泳接力決賽，以3分37.58秒打破中國隊保持的世界紀錄奪金，中國及澳洲分獲銀牌及銅牌。

屬港隊歷來首個奧運馬術三項賽代表的何誕華，與搭檔愛駒Tayberry在今早盛裝舞步環節，以 46.7罰分暫排第61位。他之後會再出戰越野賽和場地障礙賽。

11：00

田徑項目展開僅一天，尼日利亞隊女短跑選手奧卡貝亞（Blessing Okagbare）在參與100米跑後未能通過藥檢，需即時停賽，成為今屆奧運首名暫被撤銷參賽資格的運動員。田徑廉潔部門在聲明中指出，32歲的奧卡貝亞在本月19日的突擊藥檢中，被出體內含有賀爾蒙生長激素。她昨在女子100米短跑初賽第6組以11.05秒勝出，原定今日出戰準決賽，她亦是2008年北京奧運跳遠銀牌得主。

至於今晚8時50分決賽，將誕生女子100米飛人。牙買加隊女飛人費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）力爭成為奧運史上首位田徑女將3度在100米摘金。

10：30

男子100米蝶泳決賽，美國隊「新水怪」積素（Caeleb Dressel）以49.45秒破世界紀錄奪金，將自己保持的世界紀錄再推前0.05秒，亦是這名24歲泳手繼100米自由泳及4x100自由泳接力後，今屆第3面金牌。

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