東奧7‧31快訊︱比拉絲再退出兩單項決賽 尼日利亞女跑手藥檢肥佬成今屆DQ首人（不斷更新） (12:16)

球類項目方面，男子足球將於下午起開始舉行8強賽；網球一哥佐高域亦於下午起出戰男單及混雙的銅牌戰，女單金牌亦會今日誕生；小組3戰全敗的中國女排，晚上8時45分面對榜首意大利隊；美國男籃於晚上8時出戰最後一場分組賽對捷克隊。

12：10

美國體操隊宣布，上屆奧運4金得主比拉絲將不會參加明天的女子跳馬和高低槓個人項目決賽。她早前因心理健康問題退出體操女團決賽和個人全能賽，在東奧已退出4項決賽。聲明補充，比拉絲將持續每天接受評估，再決定會否參與8月2及3日的自由體操和平衡木決賽。

12：00

羽毛球男單8強，丹麥隊的前世界冠軍安賽龍以直落兩盤21：13淘汰中國隊球手石宇奇，晉身4強後將與在小組賽淘汰港將伍家朗的危地馬拉老將奇雲哥頓爭入決賽。奇雲哥頓在8強以21：13及21：18擊敗淘汰「一哥」桃田賢斗的韓國球手許侊熙。

11：30

英國泳隊在今屆新增的4x100男女混合泳接力決賽，以3分37.58秒打破中國隊保持的世界紀錄奪金，中國及澳洲分獲銀牌及銅牌。

屬港隊歷來首個奧運馬術三項賽代表的何誕華，與搭檔愛駒Tayberry在今早盛裝舞步環節，以 46.7罰分暫排第61位。他之後會再出戰越野賽和場地障礙賽。

11：00

田徑項目展開僅一天，尼日利亞隊女短跑選手奧卡貝亞（Blessing Okagbare）在參與100米跑後未能通過藥檢，需即時停賽，成為今屆奧運首名暫被撤銷參賽資格的運動員。田徑廉潔部門在聲明中指出，32歲的奧卡貝亞在本月19日的突擊藥檢中，被出體內含有賀爾蒙生長激素。她昨在女子100米短跑初賽第6組以11.05秒勝出，原定今日出戰準決賽，她亦是2008年北京奧運跳遠銀牌得主。

至於今晚8時50分決賽，將誕生女子100米飛人。牙買加隊女飛人費莎派絲（Shelly-Ann Fraser-Pryce）力爭成為奧運史上首位田徑女將3度在100米摘金。

10：30

男子100米蝶泳決賽，美國隊「新水神」積素（Caeleb Dressel）以49.45秒破世界紀錄奪金，將自己保持的世界紀錄再推前0.05秒，亦是這名24歲泳手繼100米自由泳及4x100自由泳接力後，今屆第3面金牌。

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