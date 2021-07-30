東京奧運直擊｜港混合泳接力13名畢業 何詩蓓兩銀作結「很難忘」 (22:24)

港隊今晚於女子4×100米混合泳接力首仗登場，小將黃筠陶在背泳首棒游出1分01.61秒，在第2組8人中排在第7位，緊接由楊珍美與何詩蓓各出戰蛙泳及蝶泳，壓軸的鄭莉梅完成最後100米自由泳後，港隊以4分02.86秒在小組排第7名，總成績在16強中位列13名。負傷上陣的何詩蓓表示，早在200米自由泳決賽後，已感到臀部有點不適，近日亦未見好轉，與教練商討後，決定放棄非主項的50米自由泳準決賽：「我在8月尾還要出戰ISL（國際游泳聯賽），然而賽季橫跨到明年1月，倒不如趁完成所有主項後好好休息，以免要帶傷出戰ISL。」

23歲的何詩蓓第二度出戰奧運，先於200米自由泳奪得港隊游泳史上第一牌，今日再於100米自由泳以破亞洲紀錄時間摘銀，成為首名兩奪奧運獎牌的港將。雖然無法出戰明早的50米自由泳準決賽，但她笑言足夠難忘：「我已達成了今屆所有目標，游畢兩項個人賽主項，又可以出戰接力，不覺得會有遺憾，反而是很難忘的一屆。」她表示未知傷勢如何，但之前未曾傷及同一位置，故需小心處理。

首戰奧運的黃筠陶與楊珍美，等到游泳項目展開7天，今晚終於能夠跳進最大舞台的泳池。這勢成楊珍美最後一屆奧運，她表示能夠為港出戰接力是一大榮幸，之後需休息，再為未來部署。何詩蓓早在贏得200米自由泳銀牌後，表示希望藉表現鼓勵泳壇後輩，讓他們可以堅持追逐奧運獎牌夢，21歲的黃筠陶亦稱深受師姐啟發：「除了明年亞運，2024年巴黎奧運亦會是我的目標，希望不會是符符碌碌地入圍，而是可以真正游得A標躋身奧運舞台。」

何詩蓓歷史性兩銀之路

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