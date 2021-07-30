東京奧運丨埃國氣袋奪今屆田徑第一金 美國隊新項目混合接力倒灶 (23:35)

東奧田徑賽今早開鑼，晚上在男子1萬米跑決出首面金牌，埃塞俄比亞隊「氣袋」巴利加以27分43.22秒封王。此項自1996年起，連續4屆由埃國選手蟬聯，直至英國隊的法拉於2012年打破壟斷，上屆再成功衛冕，但這名38歲名將今屆未能入圍，埃國選手終重奪皇座。烏干達隊世界紀錄保持者卓達基（Joshua Cheptegei），以27分43.63秒的個人今季最佳時間掛銀，同鄉傑利莫（Jacob Kiplimo）摘銅。

今日另一焦點，落在東奧新項目男女4×400米接力，屬此項應屆世界賽冠軍兼世界紀錄保持者的美國隊，與多明尼加共和國隊同樣犯規出局。初賽同時誕生3個洲際紀錄，首名晉級的波蘭隊以3分10.44秒打破歐洲紀錄；尼日利亞隊跑出3分13.60秒的非洲紀錄，巴西隊跑出3分15.89秒的南美洲紀錄，惟分別排第10及12位，均告無緣決賽，另有8隊在此新項目初賽締全國紀錄。

至於今屆競爭激烈的400米跨欄，挪威隊的世界紀錄保持者華賀姆（Karsten Warholm），在初賽僅跑出48.65秒，仍以第6名晉準決賽，卡塔爾隊「入籍兵」鴨都拉文森巴（Abderrahman Samba）以48.38秒首名過關。

何詩蓓歷史性兩銀之路

東京奧運直擊｜何詩蓓200米自破亞洲紀錄奪銀 寫港泳壇歷史 港累積1金1銀

東京奧運直擊｜何詩蓓歷史性奪銀感觸眼紅 感謝港人支持 盼鼓舞後輩

東京奧運直擊｜何詩蓓100自添銀牌 兩登奧運頒獎台寫港歷史

東京奧運直擊｜何詩蓓兩銀寫歷史 菲比斯旁述感覺超現實 拒被獎牌定型續求完美

東京奧運直擊｜為選擇披港隊戰衣感光榮 何詩蓓盼運動熱潮非四年一遇

其他直擊報道

東京奧運直擊｜鄧謝配飲恨失牌 談及教練泣不成聲 稱留憾永難回報恩師

東京奧運｜港羽鄧謝配銅牌戰力戰東道主而敗 未能以獎牌送別混雙教練