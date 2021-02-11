東京奧運直擊｜男飛魚何甄陶50自32名畢業 完成歷史之旅 返美攻讀博士 (19:34)

香港泳隊盛產高材生，除了已奪兩銀的女將何詩蓓，還有男隊短途泳將何甄陶。他早前在港首度達到50米自由泳A標，成為港隊男將第一人，日前在東奧戰畢100米自由泳，今晚在50米自由泳初賽登場，惜只游出22.45秒，未能打破自己保持的21.97秒香港紀錄，最終在73名泳手中排32名，告別東奧之旅。已故港將杜敬謙於2019年初一次訓練後猝逝，當時剛回流香港不久的何甄陶開始為港征戰，可惜未能完成一同征奧的夢想。他被問及與杜敬謙的往事，表示深知對方是香港傳奇，期望能延續他的成就。

24歲的他現正在美國攻讀工程學碩士，結束東奧征途後將先返港隔離與收拾行李，之後返美轉讀博士課程，更打趣道：「我的下一目標是短池世界賽，會一直讀書和兼顧港隊身分，待完成最後一個考試，就會轉讀博士，預計需時3年，或者到退役之時，還正在讀書呢。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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