東京奧運直擊｜為選擇披港隊戰衣感光榮 何詩蓓盼運動熱潮非四年一遇 (12:51)

何詩蓓父親為愛爾蘭人，母親為香港人，自己在港土生土長，直至大學才負笈美國。她今日在100米自由泳添牌後，再被問及選擇為港出戰一事，表示從未懷疑這個決定：「我在香港出世，在香港長大，為香港出戰是一種光榮。」自周三奪得200米自由泳銀牌，成為香港首名奧運獎牌泳手，何詩蓓在社交網的一張領獎相片，至今已有逾13萬人「畀心」，她笑言忙於備戰，未能回覆所有留言，為此感到抱歉，但亦盼港人支持度不減：「我很希望把大家的留言都看一次，但比賽時會減少使用社交網，這對我心理上會有好處，希望大家體諒。我從未收到這麼多人的支持，有這麼多人留意我、留意游泳、留意香港運動員，希望這些支持不會是4年一次。」

何詩蓓今屆連奪50、100及200米自由泳A標，在東奧出戰首兩項已奪得銀牌，超額完成游入決賽的目標。不過，對於非主項的50米自由泳，她自覺難以游入決賽，但會全力以赴。袋走兩面獎牌後，她笑說200米自由泳為主項，亦是自己首塊奧運獎牌，也令自己罕有地當眾灑淚，但奪得兩面獎牌的興奮程度一樣。如今成為全港人焦點，23歲的她表示會先完成奧運，再調整訓練與比賽目標，但相信自己未達高峰，又笑說相信「a happy swimmer is a fast swimmer」，會續以樂觀積極的心態去對待游泳。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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