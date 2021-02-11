東奧7‧30快訊︱港隊賽艇新星洪詠甄23名畢業 洛雅怡帆船排39名無緣獎牌戰（不斷更新） (17:21)

港隊兩名奧運新丁今日（30日）結束比賽任務，22歲賽艇新星洪詠甄在女子單人雙槳艇名次賽第5名衝線，總成績第23名畢業。至於出戰女子雷射輻射型帆船的20歲小將洛雅怡，戰畢5日共10輪後，在44名選手中排第39，無緣獎牌戰。

15：30

女子彈床決賽，中國隊23歲選手朱雪瑩以56.635分奪得金牌，是中國隊相隔13年後，再次在女子彈床項目贏得金牌，其隊友劉靈玲以56.350分獲銅牌。朱雪瑩亦是中國隊歷來第4位彈床金牌得主，對上一位是在2008年北京奧運奪冠的何雯娜。

13：30

奧運田徑今日開打，男子400米跨欄初賽，世界紀錄保持者的挪威隊跑手華賀姆（Karsten Warholm）於初賽第3組，跑出48.65秒以小組首名衝線，總成績排第4位。其勁敵的美國隊跑手雷爾班捷文（Rai Benjamin），亦在小組跑出48.60秒排第一，比華賀姆快0.05秒，總成績排第3。暫時5個小組中最快的，是入籍卡塔爾的跑手鴨都拉文森巴（Samba Abderrahman），跑出48.38秒。400米欄準決賽將於明晚舉行，華賀姆和班捷文同列在第2組。

13：00

男子200米混合泳決賽，中國泳手汪順游出1分55.00秒打破亞洲紀錄，為中國贏得今屆奧運第16面金牌，以及中國泳隊第3面金牌，亦是今屆首個中國男泳手奪金。英國的鄧肯史葛奪得銀牌。日本泳手瀨戶大也只得第4，無緣獎牌。

12：00

女子200米蛙泳決賽，南非隊泳手舒奧麥卡（Tatjana Schoenmaker）游出2分18.95秒時間，打破世界紀錄奪金，亦為南非帶來東奧首面金牌。這名24歲泳手於最後50米加速超越美國隊的莉莉京治，觸池一刻當得悉刷新世績立即喜極而泣，更難得的是其他泳手亦隨即上前相擁恭賀。莉莉京治及其隊友安妮拉素爾分別獲銀牌及銅牌。

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