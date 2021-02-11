東京奧運直擊｜何詩蓓兩銀寫歷史 菲比斯旁述感覺超現實 拒被獎牌定型續求完美 (10:39)

已奪200米自由泳銀牌的何詩蓓，今日在東京水上運動中心轉戰100米自由泳決賽，終以52.27秒添得一銀，更在3天內將亞洲紀錄由52.79秒三度推前。她在這個非主項登上頒獎台，自言是意料之外，皆因在200米自由泳達成獎牌任務後，已放鬆心情準備享受比賽，最終沒有包袱下游出佳績。雖然兩度以獎牌在最大舞台證明自己，但被問及是否已可與世界頂尖泳手齊名，她笑言不想被框框限制：「我不會這樣去想，因為自己仍有進步空間，不想覺得站在這位置，就永遠停留於此。」

何詩蓓5年前在里約熱內盧奧運，游進200米自由泳準決賽寫歷史，當時因未入決賽而在頒獎台觀戰美國前泳手菲比斯，這名退役名將今屆以旁述身分到東京，今日亦在觀眾席。在昔日偶像見證下摘銀，何詩蓓笑言感覺超現實：「希望將來我也可以坐在觀眾席，看到香港泳手做到這個成績。」

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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