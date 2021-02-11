東京奧運直擊｜何詩蓓100自添銀牌  兩登奧運頒獎台寫港歷史 (10:05)

23歲的何詩蓓今日再臨東京水上運動中心，挾準決賽總成績次席身分出戰100米自由泳決賽，排在第5線的她身旁是首名晉級的澳洲隊星將愛瑪麥姬安（Emma McKeon），以及世界紀錄保持者、瑞典隊泳手施約唐（Sarah Sjoestroem）。這名港將轉身前排2位，在最後50米一度跌至第3位，但後上以52.27秒、0.31秒之差僅負愛瑪麥姬安，奪得銀牌，並再將亞洲紀錄推前0.13秒。

何詩蓓前天藉主項200米自由泳奪銀，今日再添銀牌後再寫港隊歷史，成為首個兩度踏上奧運頒獎台的港將。她早在2019年時表示，100米自由泳有助改善她的爆發力，但不會專注在此項，兩年過後的進步卻把帶上此項頒獎台。港隊憑張家朗的男子花劍個人賽金牌，以及何詩蓓在自由泳銀牌，在獎牌榜排23位。何詩蓓今晚還會出戰50米自由泳，料亦可游進準決賽，但未知會否為港隊出戰4x100米混合泳接力。

明報記者鄭嘉慧、楊柏賢東京直擊

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