東京奧運｜中國女排不敵俄奧委會3戰全敗 主教練郎平：出線形勢嚴峻 (19:32)

中國女排首兩仗同以局數0：3不敵土耳其隊和美國隊，此役碰賽前1勝1負的ROC不容再失，惟首局大部分時間落後，終以17：25先輸一局。第2局兩軍戰情緊湊，先後出現8：8、14：14、17：17和22：22等平手比數，其中首局比賽期間換入的李盈瑩漸入佳境，終協助中國隊險勝25：23，取得今屆奧運首個勝局，並乘勝追擊，以25：20取下第3局，大分反超前2：1。

中國隊在第4局一直領前，球員的神情亦見輕鬆寬容，豈料在領先20：14後出現連番失誤，被ROC連贏7分，反超前21：20。兩軍其後8次得分梅花間竹下打和24：24，需「刁時」作賽，而當中國隊領前25：24後，卻有李盈瑩發球出界，需再次「刁時」，而朱婷接着叩殺又出界，導致落後25：26，最後更被ROC的32歲老將干查露娃取得奠勝一分，令負25：27的中國隊被扳平2：2，而她們接着在決勝局大勢已去，終再輸12：15，錄得三連敗。此外，同組的意大利隊以3：0打敗包尾的阿根廷隊，領前榜首。

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