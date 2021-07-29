東京奧運丨港滑浪風帆女將陳晞文首闖獎牌戰 鄭俊樑男子組13名畢業 (18:33)

滑浪風帆隊在江之島出戰東奧第10至12場賽事，陳晞文以第4、第8及第3名的佳績，鎖定以第8位打入前10合演的獎牌戰，後日在得分雙倍計的壓軸戰爭上前列。總教練陳敬然大讚徒弟能把握機會，表現堪稱完美：「我會給她100分，她分析地形、路線的能力，都優勝於前6位運動員，更是笑着享受比賽。」29歲的陳晞文將於10月成婚，陳敬然盼她能放開懷抱迎接獎牌賽：「她可以爭取更佳名次，但心態定位很重要。這或許是她運動員生涯最後一戰，要好好表現給全世界看。」

上屆獲第8名的男將鄭俊樑，今屆後半程表現下滑，今獲兩場15名及一場13名，最終以總成績第13結束東奧征途。陳敬然稱疫下缺少寓賽於操的機會，令鄭俊樑難與身形高大的對手爭持，但相信他已竭力發揮訓練所得。

帆船項目方面，出戰女子雷射輻射型的奧運新丁洛雅怡，今在第7及第8輪表現平穩，總成績排第38，明在最後兩輪力爭提升名次。

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