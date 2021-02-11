東奧7‧29快訊︱聖馬力諾飛靶射擊奪銅創歷史 男子撐竿跳世界冠軍確診退賽（不斷更新） (15:40)

歐洲小國聖馬力諾在今午的女子多向飛靶射擊決賽創歷史，憑33歲的柏列妮（Alessandra Perilli）40射29中摘銅，取代日前三項鐵人女子組奪金的百慕達，成為歷來人口最少而有奧運獎牌的代表團。而這項賽事最終由斯洛伐克選手力壓美國選手奪金。捷克兩將則包辦男子組金、銀牌。

15：10

羽毛球女單世界排名14位的張蓓雯今早在女單16強受傷退賽，據報是左腳跟腱撕裂。她原本領先中國隊的何冰嬌1局。山口茜、奧原希望、安洗瑩、仙杜胡、拉特查諾等熱門順利晉8強。男單16強則於下午4時起上演。

今晚8時乒乓球女單決賽將演中國內訌戰，世界一姐陳夢及隊友孫穎莎均在今早4強以直落4局大勝對手過關，敗方的東道主球手伊藤美誠及新加坡隊的于夢雨將於7時先上演銅牌戰，後者今早疑背傷復發。

12：55

在港將何詩蓓早上游畢100米自由泳初賽後，東京水上運動中心再舉行3項游泳決賽，中國隊主將張雨霏取得當中兩金。她先在200米蝶泳以2分3.86秒的破奧運紀錄時間，力壓兩名美國隊選手，之後再任4X200米自由泳接力隊次棒，助中國隊爆冷以7分40.33秒贏出。值得一提的是中國隊與銀牌的美國隊、銅牌的澳洲隊都打破世界紀錄，前者較舊紀錄快1.17秒。美國隊星將積素則在非主項的男子100自，贏得個人首面單項金牌。

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12：50

賽艇港將洪詠甄因賽程調動下休息3日，今日出戰女子單人雙槳艇13至24名準決賽，最終以7分56.30秒，在12名選手中排第11，明日將進入決出19至24名的決賽D。賽艇今早4項決賽A以女子輕量級雙人雙槳最緊湊，前四隊只相距半秒，最終意大利隊力壓法國隊、荷蘭隊及英國隊勝出。愛爾蘭隊、克羅地亞隊及新西蘭隊今早亦有金牌進帳。

奧運大項田徑明日將展開首日比賽，但美國隊傳來壞消息。男子撐竿跳世界冠軍肯德歷斯（Sam Kendricks）確診新冠病毒，需要退出後日的資格賽。瑞典隊的現任世界紀錄保持者杜班迪斯（Mondo Duplantis）及法國隊前紀錄保持者拉維蘭尼（Renaud Lavillenie）下周二決賽少一爭金勁敵。澳洲田徑隊亦指多名運動員及職員，被列為美國隊染疫選手的密切接觸而被隔離，但未指明是否與肯德歷斯有關。

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