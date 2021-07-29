東京奧運直擊｜港羽鄧謝配明早撼日本組合 帶淚許諾摘銅送別恩師 (12:00)

港羽「左手配」鄧俊文與謝影雪今早於混雙4強連輸兩局，不敵世界第一的中國隊組合鄭思維/黃雅瓊，跌入銅牌戰後，將在明早對陣日本隊的渡邊雄太/東野有紗，成為羽毛球隊今屆獎牌最後希望。被問到明早迎來奧運告別戰，阿雪依舊冷靜地笑着說：「往後應該再沒機會在這舞台發揮，想好好地享受最後一場。」不過，當說到混雙教練即將離隊時，她掩着面泣不成聲，要由鄧俊文代答：「教練很可能是最後一次帶隊，雖然我們打入4強，他已經很滿足，但我們想摘牌留紀念。」

謝影雪第三度出戰奧運，過去兩屆在女雙均未贏一場就黯然告別，今屆卻與師弟鄧俊文接連過關殺入4強。她談起與教練的回憶時帶淚說：「早在我第一次出戰奧運，他就從台灣過來幫我，頭兩屆沒有成績，但一直沒放棄我，用心幫助我們，所以很想送一份特別的禮物給他。他與鍾sir（鍾騰福）都離開家人，錯過子女成長，只為幫助我們，所以更想以獎牌報答他們。」陳康為中國前國手，1994年成為男雙亞洲冠軍，之後移居台灣，輾轉來港執教；鍾騰福則是馬來西亞隊舊將，曾奪世界賽男雙兩銅。

相關報道：東京奧運直擊｜港羽鄧謝配4強不敵中國隊 收拾心情明早迎銅牌戰

其他直擊報道

東京奧運直擊｜何詩蓓100自再破亞洲紀錄 次名晉決賽 明早衝個人第二牌

東奧直擊圖輯丨這天東京水上運動中心 不只何詩蓓奮戰

東京奧運直擊｜伍家朗小組出局 不敵老將拒歸咎新戰衣 檢討得失再瞄準巴黎奧運

東京奧運相關報道

東奧7‧28快訊

東京奧運｜日本男足4：0大勝法國 小組全勝晉8強

東京奧運｜美體操名將比拉絲退出全能決賽 涉精神健康問題