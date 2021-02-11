東京奧運直擊｜何詩蓓100自再破亞洲紀錄 次名晉決賽 明早衝個人第二牌 (11:14)

何詩蓓昨先早上於200自決賽摘銀，為港隊游泳項目開齋，晚上以破亞洲紀錄的52.70秒時間，取100自初賽次名。休息一晚後，她今早在100自準決賽游第1組第4線道，首50米率先轉身，終以52.40秒首先觸池，再次打破亞洲紀錄，且成為此項歷史第7快泳手，16名選手中以次名晉級決賽。昨破奧運紀錄的澳洲隊主將愛瑪麥姬安在第2組游52.32秒排首位，另一澳洲隊名將嘉蒂甘寶則第3，瑞典隊名將兼上屆冠軍施約唐則排第4。

至於早上首兩項決賽。美國隊長途泳新星羅拔芬基（Robert Finke）在奧運新項目：男子800自早段一直守在第4，但最後50米趕過其他對手摘金。200蛙冠軍、澳洲隊的史杜比迪曲克（Zac Stubblety-Cook）同樣是最後轉池發力贏出。

屬於何詩蓓的2021年7月28日

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