東京奧運直擊｜伍家朗小組出局 不敵老將拒歸咎新戰衣 檢討得失再瞄準巴黎奧運 (18:22)

港隊一哥伍家朗挾種子球手身分出戰男單分組賽，首仗輕取墨西哥隊球手後休戰數天，今日重返武藏野之森綜合體育廣場，換上印有區旗的綠白色贊助商戰衣，續於C組出戰34歲危地馬拉隊球手Kevin Cordon。二人過去未曾交手，家朗開局未及適應先以2：5落後，其後一度以11：11扳平，再在落後16：20下將對手逼入刁時，可惜仍以20：22先輸一局。

對手此時愈戰愈勇，家朗卻多次判斷來球失誤，亦數度不由自主地拉動球衣，最終失準下再以13：21敗陣，在小組1勝1負下斷送出線16強機會。家朗於5年前的里約熱內盧奧運打入16強，今屆位列種子原本有望衝擊更佳成績，惟戰畢首仗後突被外界攻擊戰衣未有印上區旗，更被民建聯成員穆家駿強烈譴責他，對方今日才在社交網撰文道歉。家朗承認曾受此事影響，但很快便令自己隔絕外界聲音：「很難說沒受影響，但近日事件似是平息了，我努力地專注比賽，可惜被對手調動太多致失分，亦未能打出自己賽前的部署。發生這件事後，知道有很多人支持我，多謝大家，我會繼續努力。」

家朗與原有球衣贊助商約滿後，首仗分組賽穿上全黑戰衣，亦因忙於備戰未及印上區旗，結果在網上惹起軒然大波，令他要在社交網解釋事件。他表示收到戰衣後，有在訓練中穿上加快適應，但絕少在比賽前換球衣牌子，未及適應就作戰。不過，他強調出局未敗在戰衣，而是個人發揮：「自己表現確實失準，之後必須檢討今仗表現。聽說世界羽聯即將重啟賽事，希望可從頭做起，藉公開賽挽回信心，才為2024年巴黎奧運準備。」

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