東京奧運直擊︱伍家朗改穿綠白球衣戰分組賽 意外落敗無緣16強 (18:00)

伍家朗以直落兩局20：22、13：21不敵危地馬拉隊老將，於C組1勝1負居次，無緣連續兩屆出線16強。家朗賽後稱落敗與球衣無關，表示自己發揮欠佳。他亦承認心情難免受風波影響，過去數日努力調整心態，又稱收到不少人關心和支持，表示感激，但希望大家專注留意運動員表現，而非場外因素。（稍後有詳細報道）

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早前捲「黑球衣風波」的羽毛球港將伍家朗，今午披新戰衣出戰第2場分組賽。家朗今日所穿的綠白配色球衣，胸前印有區旗，由運動品牌FILA提供；FILA為東奧香港代表團贊助商，而非伍家朗的個人贊助。從比賽直播畫面看，新球衣的尺碼顯得略大，家朗比賽期間需不時拉高衣袖。

伍家朗上周六（24日）出戰東奧首場男單分組賽，穿上沒有區旗的黑色球衣，被民建聯成員穆家駿「強烈譴責」，演變成政治風波。正在備戰的家朗其後需在社交媒體解釋，未能與贊助商YONEX續約，自行購買球衣及外出印名，亦沒獲授權印上區旗。

總教練何一鳴其後回應稱，伍家朗的服裝符合賽會要求。香港羽毛球總會則發聲明，表示會向香港代表團贊助商FILA要求提供出賽球衣，幫助伍家朗在之後比賽穿上有區旗的球衣。

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