東京奧運直擊丨何詩蓓一日兩破亞洲紀錄 次名游入100米自由泳準決賽 (18:36)

何詩蓓在100米自由泳初賽第6組排第5線道，初段稍稍落後，轉池時追至第3，最終以52.70秒次名觸池，首度打破此項亞洲紀錄，舊紀錄為日本隊「抗癌飛魚」池江璃花子於2018年做出的52.79秒。連同今早的200米自由泳，何詩蓓一天內將兩項亞洲紀錄收歸名下。

何詩蓓初賽總成績排名第2，游入明早的準決賽。同組第4線道的愛瑪麥姬安（Emma McKeon），以52.13秒打破奧運紀錄，這名澳洲隊猛將今屆已奪4╳100米自由泳接力金牌。

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