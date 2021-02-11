東奧7‧28快訊︱中國跳水賽艇掃金 風帆陳晞文鄭俊樑獎牌戰在望（不斷更新） (18:50)

完成壘球賽事後，棒球緊接在今日展開分組賽。A組東道主日本隊首戰一度落後多米尼加共和國兩分，要到9局下才3次打點，分別由柳田悠岐、源田壯亮及村上宗隆得分，反勝4：3。

17：10

公路單車項目今日煞科，斯洛文尼亞隊在男子公路賽失利後，今日轉戰個人計時賽，憑前環法亞軍洛格歷拋離其他選手最少1分鐘，以55分4.19秒率先衝線，取得該國今屆第2金。兩名前世界冠軍：荷蘭隊杜姆連及澳洲隊丹尼斯分別摘得銀、銅，意籍現任冠軍簡拿因賽道山路多而只得第5。荷蘭隊亦在女子組復仇，憑公路賽銀牌得主雲富頓添金。

16：50

跳水項目今日舉行男子雙人3米板決賽，中國隊的謝思埸/王宗源在第4跳有失誤下，末段面對美國隊力逼，靠難度值3.8的最後一跳向前翻騰四周半抱膝取得99.18分，以總分467.82分，23.46分優勢鎖定金牌。德國隊則在最後一跳由第6搶上第3。中國與日本暫時同得11金，前者多1面銀牌，重登獎牌榜榜首，但日本已在柔道女子70公斤級坐銀望金。

14：45

賽艇項目今早決出首6面金牌，中國隊在女子4人雙槳艇以破世界紀錄時間的6分05.13秒封后，男子組冠軍荷蘭隊的5分32.03秒，同樣刷新世界最快時間。至於澳洲隊分別稱霸4人單槳男子及女子組，6項合計包欖2金2銅。熱帶風暴尼伯特吹襲造成湧浪，則令挪威隊輕量級男子雙人雙槳選手反艇。

14：35

美國男籃前晚首戰落敗，今日反底，憑李拿特射入21分，加上另外5名球員得分上雙，在A組第2戰以120：66大勝伊朗隊。B組的德國隊則以99：92擊敗尼日利亞隊，小組1勝1負。

14：15

兩名滑浪風帆港隊代表休息一日後，今午續戰RS：X板第7至9輪。女將陳晞文在第8輪僅名列第14，即使另外兩輪分別第8及第7衝線，仍被第9輪排第2的波蘭隊選手趕過，累積66分後微跌一級，在27名選手中排第9。由於第11的芬蘭隊選手多近23分，陳晞文明日最後3輪維持表現，便會以前10名打入獎牌戰。

男將鄭俊樑則表現回落，今日3輪分別以第13、22及15名完賽，累積76分排第10，較前日低兩名，亦僅領先第11的西班牙隊選手兩分。帶頭的荷蘭隊選手領先意大利隊8分，女子組則出現英、中、法三頭馬車的局面。

東奧直擊報道

東京奧運直擊｜何詩蓓200米自破亞洲紀錄奪銀 寫港泳壇歷史 港累積1金1銀

東京奧運直擊丨鄧謝配兩局輕勝闖混雙4強 明鬥中國頭號種子爭入決賽

東京奧運︱杜凱琹未破宿命 反負世界一姐陳夢 乒乓女單8強畢業

東奧直擊圖輯｜奪金後未停步 港隊女劍客接力出戰團體賽

東京奧運相關報道

東奧7‧27快訊

東京奧運｜水谷隼代言咖喱賣斷市 下周乒乓男團勢成生涯終章

東京奧運︱「舉重女神」郭婞淳為中華台北金牌開齋 百慕達藉女子三項鐵人奪歷史首金