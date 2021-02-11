東京奧運直擊｜何詩蓓今晚轉戰100自 美籍教練讚徒弟狀態佳可晉級 (12:56)

從南華會泳池游上奧運頒獎台，港隊飛魚何詩蓓今日（28日）掂池一刻，一度激動掩面灑淚。她憶起曾因0.2秒與世界賽獎牌擦身而過，以近年經歷勉勵只要相信自己不放棄，便會收穫成果。這名美國密歇根大學高材生又稱，在港讀書時一直以兼顧學業為目標，認為有決心就可以一步步走下去。
以準決賽次名晉級的何詩蓓今早於東京水上運動中心，以1分53.92秒的破亞洲紀錄時間摘下女子200米自由泳銀牌，轉身望向計時牌時一度激動地掩臉流淚。她回過神來才重拾笑容，掛上銀牌後亦甚為感慨：「兩屆世界賽都失牌，有一次更只差0.2秒，令我一度質疑自己，為何一直未能突破。近年我下了很大苦功，能在大型舞台證明自己實力，是很難得的事，現在終於有收穫。」
23歲的她畢業於密歇根大學，中學文憑試亦有35分的佳績，她表示自幼便訂下學業游泳兩兼顧的計劃，認為只要有決心就得繼續走下去。其密歇根大學教練Rick Bishop從美國到香港隔離，篤師數周又飛抵東京，今日陪伴徒弟出戰。何詩蓓稱，教練深知她歷來付出的努力，不斷鼓勵她已盡了全力，可放膽在大舞台發揮。
何詩蓓於50米、100米及200米自由泳均獲直入奧運的A標，表示賽後隨即前往按摩放鬆肌肉，今晚於100米自由泳初賽再爭晉級，餘下數小時表示要好好休息備戰，Rick則表示相信徒弟可以游入決賽。
相關報道：東京奧運直擊｜何詩蓓歷史性奪銀感觸眼紅 感謝港人支持 盼鼓舞後輩
相關報道：東京奧運直擊｜何詩蓓200米自破亞洲紀錄奪銀 寫港泳壇歷史 港累積1金1銀
其他直擊報道
東京奧運直擊｜杜凱琹追平港隊女單最佳戰績 今早鬥中國一姐陳夢爭4強
東京奧運直擊｜何甄陶100米自由泳名列34 首登奧運即破PB笑逐顏開
東京奧運直擊｜金牌劍神張家朗認怕羞 難習慣港人目光 只盼勿忘打劍初心