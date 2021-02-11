東京奧運直擊｜何詩蓓今晚轉戰100自 美籍教練讚徒弟狀態佳可晉級 (12:56)

以準決賽次名晉級的何詩蓓今早於東京水上運動中心，以1分53.92秒的破亞洲紀錄時間摘下女子200米自由泳銀牌，轉身望向計時牌時一度激動地掩臉流淚。她回過神來才重拾笑容，掛上銀牌後亦甚為感慨：「兩屆世界賽都失牌，有一次更只差0.2秒，令我一度質疑自己，為何一直未能突破。近年我下了很大苦功，能在大型舞台證明自己實力，是很難得的事，現在終於有收穫。」

23歲的她畢業於密歇根大學，中學文憑試亦有35分的佳績，她表示自幼便訂下學業游泳兩兼顧的計劃，認為只要有決心就得繼續走下去。其密歇根大學教練Rick Bishop從美國到香港隔離，篤師數周又飛抵東京，今日陪伴徒弟出戰。何詩蓓稱，教練深知她歷來付出的努力，不斷鼓勵她已盡了全力，可放膽在大舞台發揮。

何詩蓓於50米、100米及200米自由泳均獲直入奧運的A標，表示賽後隨即前往按摩放鬆肌肉，今晚於100米自由泳初賽再爭晉級，餘下數小時表示要好好休息備戰，Rick則表示相信徒弟可以游入決賽。

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