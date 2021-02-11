東京奧運直擊｜何詩蓓留力100自添牌 港隊棄戰200自接力初賽 (15:31)

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何詩蓓今早在200米自由泳摘銀後，今晚原定雙線出擊，先於香港時間今晚6時15分出戰100米自由泳初賽，爭取前16位游進準決賽，緊接亦會在7時17分出戰4×200米自由泳接力。不過，總教練陳劍虹稱：「經過教練團隊的商議，決定今晚取消出戰接力，目的是為了讓連續作戰的何詩蓓有更多時間休息，爭取在100米自再衝擊獎牌。隊友歐鎧淳、鄭莉梅、何南慧為了港隊有更好的成績，寧願犧牲這個項目，她們具有非常高的團隊精神。」

港隊原本將首度在奧運出戰此項接力，她們預料仍會出戰女子4×100米自由泳接力。何詩蓓今晚則會在100米自由泳初賽第6組登場，雖然這並非其主項，若游出自己保持的52.92秒香港紀錄，料晉級難度不大。

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